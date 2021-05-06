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Цього разу попався? У Києві знову підпалили сухостій (відео)

6 травня, 16:18

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

За п'ять хвилин пожежа спалахнула і поширилась на досить велику територію

У Києві сталася пожежа сухостою на вулиці Лобановського. За попередньою інформацією, палія затримати не вдалось. Крім того, постраждав чоловік, який намагався зупинити порушників.

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Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.

НП сталася на Совських ставках.



"5 хвилин тому хтось підпалив. На місці екіпаж патрульної поліції. Пожежні їдуть на місце займання", – йдеться в повідомленні.

У поліції Києва сайту "Сьогодні" розповіли, що палія трави на Совських ставках затримати не вдалося. Крім того, постраждав господар приватного будинку, який проживає поруч зі ставком.

"Невідомий штовхнув і вдарив чоловіка за те, що той зробив зауваження паліям. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 125. А за фактом самої пожежі внесені дані в ЕРДР. В межах слідства будемо з'ясовувати, хто підпалив траву і хто напав на чоловіка", – повідомили в поліції Голосіївського району.

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Знайти палія буде складно, оскільки місцевість не обладнана камерами відеоспостереження.

У Мережі відзначили, що покарання за підпал сухої трави посилили.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі загорівся ресторан в центрі міста. Займання сталося на літній терасі ресторану, заповненої людьми.

Крім того, повідомлялося, що у Львові горіла п'ятиповерхівка. Рятувальники вивели на свіже повітря 15 осіб, з них 3 дитини.

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