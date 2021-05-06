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На этот раз попался? В Киеве опять подожгли сухостой (видео)

6 мая, 16:18

Александр Марущак , Ольга Кравченко

За пять минут пожар вспыхнул и распространился на довольно большую территорию

В Киеве произошел пожар сухостоя на улице Лобановского. По предварительной информации, поджигателя задержать не удалось. Кроме того, пострадал мужчина, который пытался остановить нарушителей.

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

ЧП произошло на Совских прудах.



"5 минут назад кто-то подпалил. На месте экипаж патрульной полиции. Пожарные едут на место воспламенение", – говорится в сообщении.

В полиции Киева сайту "Сегодня" рассказали, что поджигателя травы на Совских прудах задержать не удалось. Кроме того, пострадал хозяин частного дома, который проживает рядом с прудом.

"Неизвестный толкнул и ударил мужчину за то, что тот сделал замечание поджигателям. По данному факту открыто уголовное производство по статье 125. А по факту самого пожара внесены данные в ЕРДР. В рамках следствия будем выяснять, кто поджог траву и кто напал на мужчину", – сообщили в полиции Голосеевского района.

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Найти поджигателя будет сложно, поскольку местность не оборудована камерами видеонаблюдения.

В Сети отметили, что наказание за поджог сухой травы ужесточили.

Напомним, недавно в Одессе загорелся ресторан в центре города. Возгорание произошло на летней террасе ресторана, заполненной людьми.

Кроме того, сообщалось, что во Львове горела пятиэтажка. Спасатели вывели на свежий воздух 15 человек, из них 3 ребенка.

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