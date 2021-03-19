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На Київщині главу ОТГ з заступником спіймали на хабарі в 1,5 мільйона (фото)

19 березня, 12:59

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Зараз вирішується питання про повідомлення зазначеним особам про підозру

На Київщині затримали на хабарі в 1,5 мільйона гривень голову і заступника об'єднаної територіальної громади.

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Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі Київської області в Facebook.

Так, голова Баришівської територіальної громади разом із заступником вимагали та отримали від представників двох забудовників неправомірну вигоду за виділення земельних ділянок загальною площею 12 га під будівництво та обслуговування багатоквартирних житлових будинків.

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Гарантована перемога в аукціоні з продажу права оренди зазначених ділянок та сприяння у зменшенні їх оціночної вартості більш ніж в 10 разів коштувала підприємцю 1,5 млн гривень.

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Зараз вирішується питання про повідомлення зазначеним особам про підозру по ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та обрання запобіжного заходу.

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Нагадаємо, раніше начальник управління Укртрансбезопасності в Чернівецькій області попався на хабарі.

Також ми писали, як на Закарпатті СБУ затримала "слугу народу" на вимаганні хабара.

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хабар поліція Київська область поліція Києва ОТГ

Джерело: Сьогодні

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