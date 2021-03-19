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На Киевщине главу ОТГ с заместителем поймали на взятке в 1,5 миллиона (фото)

19 марта, 12:59

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Сейчас решается вопрос о сообщение указанным лицам о подозрении

На Киевщине задержали на взятке в 1,5 миллиона гривен председателя и заместителя объединенной территориальной общины.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области в Facebook.

Так, председатель Барышевской территориальной общины вместе с заместителем требовали и получили от представителей двух застройщиков неправомерную выгоду за выделение земельных участков общей площадью 12 га под строительство и обслуживание многоквартирных жилых домов.

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Гарантированная победа в аукционе по продаже права аренды указанных участков и содействие в уменьшении их оценочной стоимости более чем в 10 раз стоила предпринимателю 1,5 млн гривен.

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Сейчас решается вопрос о сообщение указанным лицам о подозрении по ч.3 ст.368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и избрании меры пресечения.

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Напомним, ранее начальник управления Укртрансбезопасности в Черновицкой области попался на взятке.

Также мы писали, как на Закарпатье СБУ задержала "слугу народа" на вымогательстве взятки.

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взятка полиция киевская область Полиция Киева ОТГ

Источник: Сегодня

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