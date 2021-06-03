На Київщині в пожежі згоріли дві тисячі курей (відео)

В Киевской области сгорело 2 тысячи кур. Фото: скрин

На пожежі в Київській області загинуло дві тисячі курей. Причину пожежі в госпбудівлі поки не встановили.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС області.

Загорілася господарська будівля в селі Краснянка по вулиці Яблунева.

"В результаті пожежі вогнем знищено дві тисячі курей-бройлерів, одна тонна комбікорму, півтонни кукурудзи і дві морозильні камери", – йдеться в повідомленні.





На місце пожежі залучалися дві одиниці техніки та вісім чоловік особового складу.

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Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, в Харкові, в новому торговому центрі "Нікольський" на вулиці Пушкінській, 2 ввечері в понеділок, 24 травня, сталася пожежа, відвідувачів довелося евакуювати.

Крім того, ми писали, що в Вінниці 6 травня загорівся офісний центр. Рятувальники близько трьох годин гасили масштабну пожежу – через погодні умови ліквідація вогню ускладнювалася. На місці події виявили тіло молодої жінки.