На Київщині в пожежі згоріли дві тисячі курей (відео)

В Киевской области сгорело 2 тысячи кур. Фото: скрин
На пожежі в Київській області загинуло дві тисячі курей. Причину пожежі в госпбудівлі поки не встановили.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС області.
Загорілася господарська будівля в селі Краснянка по вулиці Яблунева.
"В результаті пожежі вогнем знищено дві тисячі курей-бройлерів, одна тонна комбікорму, півтонни кукурудзи і дві морозильні камери", – йдеться в повідомленні.
На місце пожежі залучалися дві одиниці техніки та вісім чоловік особового складу.
Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, в Харкові, в новому торговому центрі "Нікольський" на вулиці Пушкінській, 2 ввечері в понеділок, 24 травня, сталася пожежа, відвідувачів довелося евакуювати.
Крім того, ми писали, що в Вінниці 6 травня загорівся офісний центр. Рятувальники близько трьох годин гасили масштабну пожежу – через погодні умови ліквідація вогню ускладнювалася. На місці події виявили тіло молодої жінки.