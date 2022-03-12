Київ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини Києва Надзвичайні випадки Київ

На столичному Подолі окупанти з безпілотника обстріляли будівлю (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
12 березня, 10:19
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Горіла покрівля 4-поверхової адміністративної будівлі
Київ зазнав знову обстрілів військових РФ
Київ зазнав знову обстрілів військових РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Вранці 12 березня на вулиці Хорива у Подільському районі столиці сталася пожежа. Військові РФ обстріляли будівлю.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС.

Реклама

"По прибуттю, бійці встановили, що внаслідок попадання невідомого об’єкту, горить дах 4-поверхової адміністративної будівлі. О 7:34 пожежу локалізовано на площі 50 кв. м та о 8:34 – ліквідовано", – йдеться у повідомленні.

Пожежа була на площі 50 квадратних метрів
Пожежа була на площі 50 квадратних метрів / Фото: ГСЧС

На місці події було задіяно 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 24 особи особового складу.

Реклама

Будівлю обстріляли з безпілотного летального апарату
Будівлю обстріляли з безпілотного летального апарату / Фото: ГСЧС

Жертв та постраждалих немає.

Під Києвом масштабна пожежа – окупанти обстріляли склад

Вночі 12 березня у селі Квітневе Броварського району (Київська область) через обстріл військовими РФ виникла пожежа на складі зберігання замороженої продукції.

Реклама

"Попередньо жертв та постраждалих немає. Від ДСНС залучено 20 осіб та 4 од. техніки", – йдеться у повідомленні.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров В Україну надходять тисячі тонн "гуманітарки" від сусідніх країн Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко На столичному Подолі окупанти з безпілотника обстріляли будівлю (фото) Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Солдат Олександр Лук'янович під час бою знешкодив близько 30 одиниць військової техніки супротивника, у тому числі кілька танків. Внаслідок авіаційного удару отримав смертельне поранення. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Лейтенант Євген Пальченко - командир танкового взводу - проявив неймовірну сміливість та військову кмітливість, прикриваючи вихід своєї бригади з оточення, чим врятував життя багатьом побратимам. При цьому зумів вибратися з-під шаленого вогню живим. Став одним з наймолодших Героїв України, отримавши “Золоту Зірку” за особисту мужність. Йому лише 23.
Слава Україні!
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти