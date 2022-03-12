На столичному Подолі окупанти з безпілотника обстріляли будівлю (фото)

Горіла покрівля 4-поверхової адміністративної будівлі

Київ зазнав знову обстрілів військових РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Вранці 12 березня на вулиці Хорива у Подільському районі столиці сталася пожежа. Військові РФ обстріляли будівлю.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС.

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"По прибуттю, бійці встановили, що внаслідок попадання невідомого об’єкту, горить дах 4-поверхової адміністративної будівлі. О 7:34 пожежу локалізовано на площі 50 кв. м та о 8:34 – ліквідовано", – йдеться у повідомленні.

Пожежа була на площі 50 квадратних метрів / Фото: ГСЧС

На місці події було задіяно 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 24 особи особового складу.

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Будівлю обстріляли з безпілотного летального апарату / Фото: ГСЧС

Жертв та постраждалих немає.

Під Києвом масштабна пожежа – окупанти обстріляли склад

Вночі 12 березня у селі Квітневе Броварського району (Київська область) через обстріл військовими РФ виникла пожежа на складі зберігання замороженої продукції.

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"Попередньо жертв та постраждалих немає. Від ДСНС залучено 20 осіб та 4 од. техніки", – йдеться у повідомленні.

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