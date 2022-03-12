На столичном Подоле оккупанты с беспилотника обстреляли здание (фото)

Рано утром 12 марта на улице Хорива в Подольском районе столицы произошел пожар. Военные РФ обстреляли здание.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС.
"По прибытию, бойцы установили, что в результате попадания неизвестного объекта горит кровля 4-этажного административного здания. В 7:34 пожар локализован на площади 50 кв. м и в 8:34 – ликвидирован", – говорится в сообщении.
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На месте события было задействовано 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 24 человека личного состава.
Жертв и пострадавших нет.
Под Киевом масштабный пожар – оккупанты обстреляли склад
Ночью 12 марта в селе Квитневое Броварского района (Киевская область) из-за обстрела военными РФ возник пожар на складе хранения замороженной продукции.
"Предварительно жертв и пострадавших нет. От ГСЧС привлечены 20 человек и 4 ед. техники", – говорится в сообщении.