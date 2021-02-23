На Виноградарі багатоповерхівку заповнила гаряча пара (відео)

У Києві на Виноградарі багатоповерхівку заповнила гаряча пара.
Про це повідомляє Київ Зараз в Telegram.
Так, це сталося в провулку Межовому, 3. Як скаржаться мешканці, комунальні проблеми вони намагаються вирішити з кінця 2020 року.
"У грудні минулого року тут була схожа ситуація, мешканці чекали ремонту 18 днів" , – йдеться в повідомленні.
Швидше за все, це сталося через прорив труби гарячого водопостачання.
Раніше ми писали, що в Києві фура провалилася під асфальт на проспекті Перемоги через прорив труби.
Нагадаємо, раніше в Києві під час перемикання насосних агрегатів на Деснянській водопровідній станції виникла аварійна ситуація. Тому знижено тиск у водопровідній мережі Деснянського, Дніпровського, Дарницького, Печерського, Голосіївського та Солом'янського районів.
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