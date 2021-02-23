На Виноградаре многоэтажку заполнил горячий пар (видео)

В Киеве на Виноградаре многоэтажку заполнил горячий пар.
Об этом сообщает Киев Сейчас в Telegram.
Так, это случилось в переулке Межевом, дом 3. Как жалуются жильцы, коммунальные проблемы они пытаются решить с конца 2020 года.
"В декабре прошлого года здесь была похожая ситуация, жильцы ждали ремонта 18 дней", – говорится в сообщении.
Скорее всего, что это произошло из-за порыва горячего водоснабжения.
Ранее мы писали, что в Киеве фура провалилась под асфальт на проспекте Победы из-за прорыва трубы.
Напомним, ранее в Киеве при переключении насосных агрегатов на Деснянской водопроводной станции возникла аварийная ситуация. В результате снижено давление в водопроводной сети Деснянского, Днепровского, Дарницкого, Печерского, Голосеевского и Соломенского районов.
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