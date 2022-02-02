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На Володимирській у Києві знову стрілянина: постраждав ветеран війни (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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2 лютого, 15:28
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Це вже третій такий інцидент за останній місяць
У центрі столиці невідомі відкрили вогонь
У центрі столиці невідомі відкрили вогонь / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на тому самому місці, де тиждень тому була перестрілка, сталася стрілянина. Було поранено націоналіста та ветерана війни Олексія Середюка.

Про це повідомляє Київ INFO у Telegram.

Як пишуть у соцмережах, на цій адресі знаходиться обмінник криптовалюти.

На фото, яке з'явилося в Мережі, видно, що Олексій Середюк лежить із закривавленим обличчям.

Ветеран війни потрапив у бійку. Фото: Київ INFO/Telegram
Ветеран війни потрапив у бійку. Фото: Київ INFO/Telegram

Стрілянина з автомата біля будівлі СБУ

25 січня у центрі Києва були чутні постріли. Вогонь відкрили біля головного управління СБУ. Попередньо встановлено, що між працівниками охорони та незнайомцями виник конфлікт.

Представники охоронної фірми зайшли до приміщення банку, де в цей час була група невідомих. Між працівниками охорони та незнайомцями виник конфлікт. Через це один зі служби охорони вже на вулиці вистрілив кілька разів нагору.

Перестрілка трапилася увечері біля головного управління СБУ. Відео одразу ж з'явилося у Мережі. Також там з'явилися свої версії того, що відбувається.

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