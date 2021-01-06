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На Воскресенці жінка викинула з вікна трирічну дитину: відео з місця трагедії

6 січня, 16:17

Олександр Марущак , Ігор Тимофєєв

Інцидент стався на проспекті Романа Шухевича, 30а

У спальному мікрорайоні Києва, на Воскресенці, сталася трагедія – там неадекватна жінка викинула з вікна трирічну дитину, після чого продовжила кидатися по людях шматками шиферу.

Про це в середу, 6 січня, повідомляє Telegram-канал "Київ оперативний".

Інцидент стався на проспекті Романа Шухевича (колишній – Ватутіна), 30а, в Дніпровському районі Києва. Постраждалу дитину нібито звуть Андрій, батька – Руслан, мати – Тетяна Г.

Відео: Київ Оперативний

У столичній поліції кажуть, що встановлюють всі обставини НП.

"На місці працюють співробітники поліції. Вони з'ясовують всі обставини НП. А також те, випала дитина з вікна сама чи це зробила її мати", – розповіли сайту "Сьогодні" в поліції Києва.

За попередньою інформацією, трирічний хлопчик був живий, але його стан важкий. У центрі екстреної медицини та медицини катастроф Києва сайту "Сьогодні" підтвердили, що НП сталася в Дніпровському районі.

"Дитина впала з висоти восьмого поверху. Виклик ще в роботі. Потерпілий хлопчик доправлений в Охматдит", – повідомили в центрі.

Нагадаємо, в жовтні-2020 на Солом'янській, 14, також сталася трагедія – 29-річна мати викинула з вікна шестирічну дочку, після чого вистрибнула сама. В результаті падіння обидві загинули на місці.

А в червні-2020 на вулиці Івана Мазепи 40-річна жінка вистрибнула з вікна з трирічною дитиною. На щастя, обидві вижили – проте малюк кричав від болю, а жінка була непритомна.

Відео: Сьогодні

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діти вікно Воскресенка Дніпровський район неадекватный человек

Джерело: Сьогодні

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