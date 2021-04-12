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Напав та придушив: у Києві затримали чоловіка, який жорстоко пограбував жінку (фото)

12 квітня, 15:57

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Правоохоронці вже затримали грабіжника

У Києві грабіжник напав на жінку та придушив її, коли та втратила свідомість зловмисник відібрав телефон, сумку з грошима та іншими особистими речами, після чого втік у невідомому напрямку.

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Про це повідомляє прес-служба Поліція Києва.

Інцидент стався в Дніпровському районі Києва,поблизу вулиці Празька. Потерпіла коли отямилась, то одразу викликала правоохоронців та надала патрульним опис нападника.

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"Екіпажі обстежили прилеглу територію і на вулиці Кармелюка помітили перехожого, який підпадав під орієнтування. Інспектори затримали чоловіка", – йдеться у повідомленні.

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У нього виявили гроші та мобільний телефон, які зникли у жінки. Пізніше правоохоронці знайшли й жіночу сумку з розкиданими неподалік речами.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі обікрали інженера будівельної фірми. Зловмисники накинулися на чоловіка біля офісу, в якому той працює, і відібрали майже мільйон гривень.

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Київ пограбування грабіжник
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