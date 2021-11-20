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Напав на поштове відділення у Києві: чоловікові винесли суворий вирок (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
20 листопада, 21:48
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Зловмисник погрожуючи ножем співробітниці пошти, забрав із каси двадцять дві тисячі гривень
Чоловікові за пограбування суд призначив пограбування
Чоловікові за пограбування суд призначив пограбування / Фото: Колаж: Сьогодні

Столичний суд призначив чоловікові покарання за розбійний напад на відділення пошти. Розбійника засудили до дев'яти років ув'язнення.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції Києва у Facebook.

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Зловмисник погрожуючи ножем робітниці пошти, забрав із каси двадцять дві тисячі гривень.

"Подія сталася у серпні поточного року на вулиці Драйзера у Деснянському районі столиці...до приміщення зайшов невідомий, підійшов до працівниці установи та, погрожуючи ножем, наказав лягти на підлогу, а сам забрав із каси 22 тисячі гривень", – пишуть у повідомленні.

Що вирішив суд

Оперативники затримали 35-річного киянина на Київщині, куди він зник після скоєного. Неодноразово раніше засудженому фігуранту слідчі повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій та після завершення досудового розслідування направили матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до суду.

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Вироком Деснянського районного суду міста Києва чоловіка визнано винним та призначено покарання у вигляді дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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