Справжній герой! У Києві чоловік врятував пенсіонерку із палаючої квартири (відео)

Чоловік передав потерпілу правоохоронцям і намагався самостійно загасити пожежу

У столиці горіла квартира у висотці / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 15 лютого у багатоповерхівці на вулиці Кирилівській, 126/2 сталася пожежа. Небайдужий чоловік урятував 92-річну пенсіонерку.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Facebook.

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"Сьогодні у долі були свої плани на Михайла Левченка. Гадаємо, вирушаючи сьогоднішнім ранком на роботу, він і гадки не мав, як цей день закінчиться. Все йшло як і зазвичай. Він виконував свої обов'язки у поштовому відділенні, і навіть не звертав увагу, що навколо збирається багато людей та панує незвичайний переполох", – пишуть у ДСНС.

Як повідомляють рятувальники, жінка, яка зайшла до поштового відділення, повідомила, що прямо над ними палає квартира.

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"Михайло миттю вибіг з приміщення, і побачивши, що в густому диму жінка вибиває вікна молотком в надії на порятунок, відразу зрозумів – треба рятувати. Дуже вчасно небайдужі принесли драбину, кілька секунд, і ось Михайло вже біля балкона, і витягує розгублену та перелякану 92-річну бабусю", – додають у ДСНС.

Чоловік передав потерпілу правоохоронцям та намагався вогнегасником загасити пожежу.

Що робити, якщо пожежа застала вас у приміщенні?

Якщо ви прокинулися від шуму пожежі та запаху диму, не сідайте на ліжко, а скотіться з нього на підлогу і поповзом пробирайтеся до дверей, але не відчиняйте їх одразу;

обережно доторкніться до дверей тильною стороною долоні. Якщо двері не гарячі, то обережно відчиніть їх і швидко виходьте, а якщо двері гарячі – не відчиняйте, дим і полум'я не дадуть вам вийти;

щільно зачиніть двері, а всі щілини та отвори заткніть будь-якою тканиною, щоб уникнути подальшого проникнення диму, та повертайтеся поповзом у глибину приміщення;

присядьте, глибоко вдихніть, відчиніть або розбийте вікно, висуньте і кричіть "Допоможіть, пожежа!";

якщо ви вибралися через двері, закрийте їх і поповзом пересувайтеся до виходу з приміщення, обов'язково зачиніть за собою всі двері;

якщо ви знаходитесь у висотному будинку, не біжіть вниз крізь полум'я, а користуйтеся можливістю врятуватися на даху будівлі, використовуйте пожежну драбину, пам'ятайте, що під час пожежі заборонено користуватися ліфтом.

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