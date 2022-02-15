Київ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Війна з РФ ⛔ Визнання "ЛДНР" Росією Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🎤 Alina Pash їде на Євробачення?
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини Києва Надзвичайні випадки Київ

Справжній герой! У Києві чоловік врятував пенсіонерку із палаючої квартири (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
15 лютого, 15:54
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Чоловік передав потерпілу правоохоронцям і намагався самостійно загасити пожежу
У столиці горіла квартира у висотці
У столиці горіла квартира у висотці / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 15 лютого у багатоповерхівці на вулиці Кирилівській, 126/2 сталася пожежа. Небайдужий чоловік урятував 92-річну пенсіонерку.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Facebook.

Реклама

"Сьогодні у долі були свої плани на Михайла Левченка. Гадаємо, вирушаючи сьогоднішнім ранком на роботу, він і гадки не мав, як цей день закінчиться. Все йшло як і зазвичай. Він виконував свої обов'язки у поштовому відділенні, і навіть не звертав увагу, що навколо збирається багато людей та панує незвичайний переполох", – пишуть у ДСНС.

Як повідомляють рятувальники, жінка, яка зайшла до поштового відділення, повідомила, що прямо над ними палає квартира.

Реклама

"Михайло миттю вибіг з приміщення, і побачивши, що в густому диму жінка вибиває вікна молотком в надії на порятунок, відразу зрозумів – треба рятувати. Дуже вчасно небайдужі принесли драбину, кілька секунд, і ось Михайло вже біля балкона, і витягує розгублену та перелякану 92-річну бабусю", – додають у ДСНС.

Чоловік передав потерпілу правоохоронцям та намагався вогнегасником загасити пожежу.

Що робити, якщо пожежа застала вас у приміщенні?

  • Якщо ви прокинулися від шуму пожежі та запаху диму, не сідайте на ліжко, а скотіться з нього на підлогу і поповзом пробирайтеся до дверей, але не відчиняйте їх одразу;
  • обережно доторкніться до дверей тильною стороною долоні. Якщо двері не гарячі, то обережно відчиніть їх і швидко виходьте, а якщо двері гарячі – не відчиняйте, дим і полум'я не дадуть вам вийти;
  • щільно зачиніть двері, а всі щілини та отвори заткніть будь-якою тканиною, щоб уникнути подальшого проникнення диму, та повертайтеся поповзом у глибину приміщення;
  • присядьте, глибоко вдихніть, відчиніть або розбийте вікно, висуньте і кричіть "Допоможіть, пожежа!";
  • якщо ви вибралися через двері, закрийте їх і поповзом пересувайтеся до виходу з приміщення, обов'язково зачиніть за собою всі двері;
  • якщо ви знаходитесь у висотному будинку, не біжіть вниз крізь полум'я, а користуйтеся можливістю врятуватися на даху будівлі, використовуйте пожежну драбину, пам'ятайте, що під час пожежі заборонено користуватися ліфтом.

Читайте також:

В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров Хто вкрав речі загиблого у ДТП із кортежем Ярославського: з'явилися перші "зачіпки" Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак У Києві з метро зникли касири. У чому причина та чи надовго Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко Справжній герой! У Києві чоловік врятував пенсіонерку із палаючої квартири (відео) Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

25 179

захворіло за тиждень в Києві

+37%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.54

Російський рубль (₽)

0.3737

Євро (€)

32.33

Doodle Сьогодні
15 лютого. Гульєльмо Марконі. Рівно сто років тому цього дня розпочалися регулярні трансляції радіопередач з графства Ессекс (Англія), що стало можливим завдяки відкриттям нобеліанта з Італії...
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти