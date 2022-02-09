У Києві спалахнула пожежа у багатоповерхівці – є загибла (фото)

Наразі причина трагедії й обставини встановлюються

У столиці спалахнула квартира. Фото: колаж "Сьогодні"

Вранці у середу, 9 лютого, в Оболонському районі Києва загорілася квартира у шістнадцятиповерховому будинку. Внаслідок пожежі загинула одна особа.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Подробиці трагедії

До ДСНС о 04:43 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Маршала Тимошенка, 1-Г. На місце події одразу ж прибули рятувальники.

Як з'ясувалося, спалах відбувся в одній з квартир на сьомому поверсі 16-поверхового житлового будинку.

Рятувальники вивели на безпечну відстань десять осіб. До того ж, вони виявили у квартирі тіло чоловіка 1938 року народження. Він без ознак життя перебував у ванній кімнаті.

Наразі причина пожежі й обставини встановлюються.

Місце, де сталася пожежа у столиці. Фото: ДСНС України

Батько та двоє дітей згоріли живцем: на Донеччині спалахнула пожежа в будинку

На Донеччині спалахнула пожежа в будинку. Внаслідок інциденту загинув чоловік та двоє дітей.

Вогонь спалахнув у будинку міста Покровськ. Живцем згоріли чоловік та двоє малолітніх дітей. Загиблій дівчинці було лише 2 роки, а хлопчику — 12. Вижила у пожежі їхня мати. Вона з обпаленим обличчям та руками у лікарні. Вигоріло все вщент. За попередніми даними, пожежа сталася через порушення правил експлуатації пічного опалення.