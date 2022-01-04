Не понравилась доставка? В Киеве до полусмерти избили курьера

В Киеве жестоко избили курьера службы доставки Glovo. Драка произошла под общежитием КНТЭУ на Лесном массиве.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
Подробности ЧП
Вечером 1 января на курьера напали возле здания общежития. Его затащили в какой-то местный кабак, где забрали все вещи и документы. Требовали 30 тысяч гривен.
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Что с курьером
Парню удалось сбежать, сейчас он в реанимации в тяжелом состоянии – переломаны ребра, разрыв селезенки. Полиция ищет. Может кто был свидетелем и сможет предоставить какие-то ценные сведения
Отметим, что сначала была информация о том, что напали на курьера Domino’s, а сотрудники самой сети пицерий даже начали собирать деньги на лечение парня. Однако вскоре стало известно, что избили все таки курьера Glovo.
Злоумышленников уже ищут
Правоохранители начали поиски участников драки.
"Может кто был свидетелем и сможет предоставить какие-то ценные сведения?", – просит "Киев оперативный".
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- В Украине сотрудники доставки Glovo часто попадают в различные инциденты и ЧП. То они устраивают ДТП, то дерутся – ТОП-5 ЧП.
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