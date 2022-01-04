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Не понравилась доставка? В Киеве до полусмерти избили курьера

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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4 января, 16:18
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Драка произошла возле общежития на Лесном массиве
Курьер попал в больницу с многочисленными травмами.
Курьер попал в больницу с многочисленными травмами. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве жестоко избили курьера службы доставки Glovo. Драка произошла под общежитием КНТЭУ на Лесном массиве.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

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Подробности ЧП

Вечером 1 января на курьера напали возле здания общежития. Его затащили в какой-то местный кабак, где забрали все вещи и документы. Требовали 30 тысяч гривен.

Что с курьером

Парню удалось сбежать, сейчас он в реанимации в тяжелом состоянии – переломаны ребра, разрыв селезенки. Полиция ищет. Может кто был свидетелем и сможет предоставить какие-то ценные сведения

Отметим, что сначала была информация о том, что напали на курьера Domino’s, а сотрудники самой сети пицерий даже начали собирать деньги на лечение парня. Однако вскоре стало известно, что избили все таки курьера Glovo.

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Злоумышленников уже ищут

Правоохранители начали поиски участников драки.

"Может кто был свидетелем и сможет предоставить какие-то ценные сведения?", – просит "Киев оперативный".

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Ранее мы писали:

  • В Украине сотрудники доставки Glovo часто попадают в различные инциденты и ЧП. То они устраивают ДТП, то дерутся – ТОП-5 ЧП.
  • В Днепре курьер Glovo отстреливался от клиента, который нападал с ножом.

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