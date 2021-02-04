Не виплатили зарплату: жінка після сварки з роботодавцем підпалила готель в Броварах

Нестандартну і небезпечну розправу в Броварах влаштувала одна жінка. Як повідомила пресслужба поліції Київської області "Сьогодні", порушниця після сварки з адміністратором спеціально підпалила меблі в готелі, де проживала. Після цього вона зникла.

Реклама

Як розповіла нам речниця поліції Київської області Віталія Грохольська, адміністрація готелю швидко евакуювала шістьох постояльців, тому, на щастя, пожежа обійшлася без жертв.

Сама ж підпалювачка була оперативно виявлена і затримана поліцією.

Реклама

Як ми з'ясували, причиною конфлікту стали гроші.

"Маємо попередню інформацію, що жінка підробляла в цьому готелі. Але зрештою їй чи не виплатили гроші, чи виплатили не всі. Вона вирішила помститися і підпалила готель", – розповіли нам джерела в Нацполіціі.

Нагадаємо, у Запоріжжі вночі 4 лютого під час пожежі загинули четверо людей. Це лікар, молода дівчина 1994 року народження, і троє пацієнтів. На першому поверсі були люди, які знаходилися на штучній вентиляції легенів. Їх виносили на руках.

Наступного дня після пожежі міністр охорони здоров'я Максим Степанов терміново вирушив до Запоріжжя для з'ясування обставин.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама