Не выплатили зарплату: женщина после ссоры с работодателем подожгла гостиницу в Броварах

Нестандартную и опасную расправу в Броварах устроила одна женщина. Как сообщила пресс-служба полиции Киевской области "Сегодня", нарушительница после ссоры с администратором специально подожгла мебель в гостинице, где проживала. После этого она скрылась.

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Как рассказала нам спикер полиции Киевской области Виталия Грохольская, администрация гостиницы быстро эвакуировала шестерых постояльцев, поэтому, к счастью, пожар обошелся без жертв.

Сама же поджигательница была оперативно найдена и задержана полицией.

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Как мы выяснили, причиной конфликта стали деньги.

"Располагаем предварительной информацией, что женщина подрабатывала в этой гостинице. Но в итоге ей то ли не выплатили деньги, то ли выплатили не все. Она решила отомстить и подожгла гостиницу", – рассказали нам источники в Нацполиции.

Напомним, в Запорожье ночью 4 февраля во время пожара погибли четыре человека. Это врач, молодая девушка 1994 года рождения, и трое пациентов. На первом этаже были люди, которые находились на искусственной вентиляции легких. Их выносили на руках.

На следующий день после пожара министр здравоохранения Максим Степанов срочно отправился в Запорожье для выяснения обстоятельств.

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