Русский
$ 27,34
33,26
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

Зненацька напав: у Києві чоловік до смерті забив перехожого

4 червня, 19:52

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

За скоєне зловмиснику загрожує до десяти років ув’язнення – правоохоронці з'ясовують всі обставини інциденту

У п'ятницю, 4 червня, у Києві затримали чоловіка, який жорстоко побив місцевого мешканця – потерпілий помер у лікарні.

Реклама

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Правоохоронці переглянули відео з камер спостереження та з’ясували, що на вулиці Івана Пулюя до чоловіка неочікувано підійшов незнайомець, побив його руками й ногами та пішов далі.

"Ми побачили, що правопорушник декілька разів повертався до потерпілого та навіть, коли той перебував у непритомному стані, все одно продовжував бити його у голову та груди. Провівши комплекс оперативно-розшукових заходів, ми встановили місцезнаходження кривдника та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", – розповів заступник начальника Солом’янського управління поліції Ігор Леус.

Потерпілий помер у лікарні від отриманих тілесних ушкоджень.

В тренді
"Всім пока, ми в Росію". Скандальна блогер з Києва заявила, що залишає країну (відео)
Блогер Марія Семенова зібралася їхати з України. Фото: instagram.com/ttiisshhiinnaa/
Реклама

За місцем мешкання фігуранта працівники поліції вилучили одяг зі слідами крові, а також взуття, яке чоловік виправ, аби приховати сліди злочину. Затриманий – раніше судимий за крадіжки місцевий мешканець, 1972 року народження.

"На даний час слідчим Солом’янського управління поліції відкрито кримінальне провадження за частиною другою статті 121 Кримінального кодексу України, це – тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Також вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру у скоєнні даного злочину та обрання йому запобіжного заходу. Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі", – додав Ігор Леус.

Раніше ми повідомляли, що на Закарпатті п'яний начальник одного з відділів СБУ, радник і консультант Анатолій Сікора побив поліцейську Марію Семенюк.Однак суд виправдав чоловіка.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

У Києві підлітки помочилися на лавочці і виклали відео в Мережу
У Києві підлітки помочилися на лавочці і виклали відео в МережуНадзвичайні події
Десятки людей громлять
Десятки людей громлять "Столичний" у Києві: ринок припиняє роботуНадзвичайні події
Під Києвом автоматники перевіряють кожну машину. Із суду втік злочинець
Під Києвом автоматники перевіряють кожну машину. Із суду втік злочинецьНадзвичайні події
У Києві невідомий кинув пляшку з бензином в салон тролейбуса: є постраждалі (оновлено)
У Києві невідомий кинув пляшку з бензином в салон тролейбуса: є постраждалі (оновлено)Транспорт
Злочинця, який втік із суду в Ірпені, знайшли на столичних Нивках (відео)
Злочинця, який втік із суду в Ірпені, знайшли на столичних Нивках (відео)Надзвичайні події
Під Києвом автомобіль збив лося, тварина сильно постраждала (фото)
Під Києвом автомобіль збив лося, тварина сильно постраждала (фото)Надзвичайні події

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти