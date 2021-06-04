Зненацька напав: у Києві чоловік до смерті забив перехожого

За скоєне зловмиснику загрожує до десяти років ув’язнення – правоохоронці з'ясовують всі обставини інциденту

У п'ятницю, 4 червня, у Києві затримали чоловіка, який жорстоко побив місцевого мешканця – потерпілий помер у лікарні.

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Про це повідомляє прес-служба поліції.

Правоохоронці переглянули відео з камер спостереження та з’ясували, що на вулиці Івана Пулюя до чоловіка неочікувано підійшов незнайомець, побив його руками й ногами та пішов далі.

"Ми побачили, що правопорушник декілька разів повертався до потерпілого та навіть, коли той перебував у непритомному стані, все одно продовжував бити його у голову та груди. Провівши комплекс оперативно-розшукових заходів, ми встановили місцезнаходження кривдника та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", – розповів заступник начальника Солом’янського управління поліції Ігор Леус.

Потерпілий помер у лікарні від отриманих тілесних ушкоджень.

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За місцем мешкання фігуранта працівники поліції вилучили одяг зі слідами крові, а також взуття, яке чоловік виправ, аби приховати сліди злочину. Затриманий – раніше судимий за крадіжки місцевий мешканець, 1972 року народження.

"На даний час слідчим Солом’янського управління поліції відкрито кримінальне провадження за частиною другою статті 121 Кримінального кодексу України, це – тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Також вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру у скоєнні даного злочину та обрання йому запобіжного заходу. Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі", – додав Ігор Леус.

Раніше ми повідомляли, що на Закарпатті п'яний начальник одного з відділів СБУ, радник і консультант Анатолій Сікора побив поліцейську Марію Семенюк.Однак суд виправдав чоловіка.