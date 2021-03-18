Нічого не їла цілий день: у Києві забрали 6-річну дитину у горе-матері (фото)

У Києві на Подолі поліцейські забрали 6-річну дівчинку у горе-матері.

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Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції Києва в Facebook.

На вулиці Осиповського про жорстоке поводження з дитиною повідомили сусіди – на четвертому поверсі були чутні крики дитини.

Правоохоронці спробували поспілкуватися з матір'ю, але жінка в категоричній формі відмовилася відкривати двері. Крім цього, в квартирі були навстіж відкриті всі вікна, що створювало загрозу для життя і здоров'я дитини.

"Коли ми зайшли всередину та поспілкувались із дівчинкою, то з’ясували, що вона вже декілька днів не відвідувала школи та упродовж дня нічого не їла. На місце викликали лікарів, які оглянули малолітню та у задовільному стані госпіталізували до лікарні. Подальшу долю дитини вирішуватимуть соціальні служби", – додав старший інспектор сектору ювенальної превенції Подільського управління поліції Євгенія Пастухова.

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32-річну місцеву жительку госпіталізували в медустанову для надання допомоги в умовах стаціонару.

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Зараз проводиться перевірка, за результатами якої приймуть рішення.

Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі раніше адекватна жінка перетворила будинок на смітник, а сімох дітей годує недоїдками.

Також нагадаємо, в Києві з питущої сім'ї забрали дворічну дитину.

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