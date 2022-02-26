Окупанти бомблять аеропорт "Жуляни" – снарядом знесло частину багатоповерхівки (оновлено)

У Києві розпочався обстріл у районі аеропорту "Київ" ("Жуляни"). Про це повідомляють у соцмережах. За повідомленнями є влучення в житловий будинок.
У ДСНС підтвердили "Сьогодні", що справді пошкоджено будинок за адресою Лобановського 6-а у Солом'янському районі Києва.
Оновлено станом на 8:45! Попередньо жертв та постраждалих немає. Проводиться евакуація, повідомляє ДСНС.
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Як повідомляє наш кореспондент, у районі Новосілок чутно сильний обстріл – у будинках тремтять вікна.
Київське метро зупинило рух "червоною" гілкою
Столична влада повністю зупинила рух поїздів "червоної" гілки метрополітену. Про це повідомляє КМДА.
"Станції "червоної" лінії метрополітену працюють тільки в режимі укриття. Рух потягів по "синій" та "зеленій" гілках метро здійснюється у штатному режимі. За необхідності на станціях можуть бути опущені гермозатвори", – йдеться у повідомленні.
Що робити киянам просто зараз
- Якщо ви в укритті – не залишайте його.
- Якщо ви вдома – не підходьте до вікон, не виходьте на балкони. Сховайтесь у закритому приміщенні – наприклад, у ванні.
- Прикрийтеся чимось, що завадить пораненню від уламків та куль.
- Якщо ви почуєте сирени повітряної тривоги – негайно вирушайте до найближчого укриття.
Карта укриттів Києва доступна за посиланням