Оккупанты бомбят аэропорт "Жуляны" – снарядом снесло часть многоэтажки (обновлено)

Пострадал дом в Соломенском районе Киева. Предварительно, пострадавших нет

Поврежденный снарядом дом. Скриншот видео Суспильне

В Киеве начался обстрел в районе аэропорта "Киев" ("Жуляны"). Об этом сообщают в соцсетях. По сообщениям, есть попадание в жилой дом.

В ГСЧС подтвердили "Сегодня", что действительно поврежден дом по адресу Лобановского 6-а в Соломенском районе Киева.

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Обновлено по состоянию на 8:45! Предварительно жертв и пострадавших нет. Проводится эвакуация, сообщает ГСЧС.

Как сообщает наш корреспондент, в районе Новоселок слышен сильный обстрел – в домах дрожат окна.

Киевское метро остановило движение по "красной" ветке

Столичные власти полностью остановили движение поездов "красной" ветки метрополитена. Об этом сообщает КГГА.

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"Станции "красной" линии метрополитена работают только в режиме укрытия. Движение поездов по "синей" и "зеленой" веткам метро осуществляется в штатном режиме. При необходимости на станциях могут быть опущены гермозатворы", – говорится в сообщении.

Что делать киевлянам прямо сейчас

Если вы в укрытии – не покидайте его.

– не покидайте его. Если вы дома – не подходите к окнам, не выходите на балконы. Спрячьтесь в закрытом помещении – к примеру, в ванне.

– не подходите к окнам, не выходите на балконы. Спрячьтесь в закрытом помещении – к примеру, в ванне. Прикройтесь чем-нибудь , что помешает ранению от осколков и пуль.

, что помешает ранению от осколков и пуль. Если вы услышите сирены воздушной тревоги — немедленно отправляйтесь в ближайшее укрытие.

Карта укрытий Киева доступна по ссылке