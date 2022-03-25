Київ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини Києва Надзвичайні випадки Київ

Окупанти ховаються в окопах Рудого лісу у Чорнобильській зоні, де дуже висока радіація

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
25 березня, 09:49
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Висока доза поглиненої радіації під час аварії призвела до загибелі дерев та фарбування їх у буро-червоний колір
"Рудий ліс" знаходиться біля ЧАЕС
"Рудий ліс" знаходиться біля ЧАЕС / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти у Чорнобильській зоні сховалися у Рудому лісі. У цій місцевості найбільше скупчення радіації після аварії у 1986 році.

Про це повідомив представник Одеської Військової Адміністрації Сергій Братчук в Telegram.

Реклама

"Вони нічого краще не придумали, як сховатися в Рудому лісі, де найбільша концентрація радіації. Після трагедії в Чорнобилі писали, що українці горда нація – нам поф*г радіація. Там було сказано справді про українців. Про москаляк там ніхто нічого не сказав. Так що їм радіація не поф*г, нехай копають далі, глибше", – сказав Братчук.

Він додав, що ЗСУ знищили цієї ночі кілька російських дронів на Одещині.

Реклама

Зазначимо, Рудий ліс – це близько 202 км² дерев, що прилягають до Чорнобильської АЕС, які прийняли на себе найбільшу частку викиду радіоактивного пилу під час вибуху реактора 1986 року.

Висока доза поглиненої радіації під час аварії призвела до загибелі дерев (переважно сосен) та фарбування їх у буро-червоний колір, що сталося протягом 30 хвилин після вибуху. Під час робіт з дезактивації території ліс було знесено бульдозерами та поховано.

Окупанти влаштували пожежі у Чорнобильській зоні

Супутник Sentinel-2 Європейського космічного агентства (ESA) зафіксував у Чорнобильській зоні 7 вогнищ загоряння. Ймовірно, спалах відбувся внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а саме – влучення снаряда або навмисного підпалу.

Реклама

Площа пожежі перевищує допустимі норми у десятки разів. У зв'язку з цим зростають ризики радіаційного зараження у межах 10-кілометрової зони навколо ЧАЕС.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров Нічого не боялася: стали відомі подробиці про дівчину-медика, яка стала Героєм посмертно Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Місяць під бомбами. Як кияни рятуються від ракетних ударів на станціях метро Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко Удари російських військ: у черзі за хлібом у Чернігові загинуло 13 людей Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Полковник Котенко Сергій Леонідович – легендарний комбат батальйону «Вінницькі скіфи». Завдяки його сміливим діям та неймовірній рішучості було знищено кілька колон ворожої техніки під Запоріжжям. За особисту мужність і героїзм присвоєно звання Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
5-класник Максим із Борисполя пізно ввечері втік із дому до штабу місцевої тероборони та зажадав, щоб взяли його добровольцем. “Він прийшов захищати рідних, землю, місто! Ось він герой!” - розповів один із бійців ТрО. Хлопець дуже засмутився, коли йому відмовили. Бійці знайшли перелякану маму Максима, передали їй сина і попросили не сварити його.
Слава Україні!
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.298

Євро (€)

32.12

Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти