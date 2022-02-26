Окупанти зазнають великих втрат. У Києві за добу вбили десятки диверсантів

У Києві ліквідують членів російських диверсійно-розвідувальних груп – лише за 25 лютого вбили десятки диверсантів

ЗСУ ліквідували десятки диверсантів у Києві / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві за 25 лютого вбито близько 60 диверсантів. Також українські захисники затримали десятки людей, які ставили мітки по місту.

Про це заявив радник МВС Віктор Андрусів у Facebook.

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"У Києві сьогодні було вбито близько 60 диверсантів. Затримано десятки любителів поставити мітку", – написав він.

Зазначимо, що останніх затримали, ймовірно, після стрілянини на Троєщині. У Мережі показали щонайменше двох затриманих.

Як вступити до тероборони Києва?

Є два варіанти, як записатися в територіальну оборону Києва:

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можна звернутись на гарячу лінію територіальної оборони Києва;

записатися до її лав у своєму військкоматі.

Також можна просто прийти у військкомат за місцем проживання та повідомити про бажання стати резервістом. Щоправда, зараз у військкоматах можуть виникнути певні складнощі. З сьогоднішнього дня розпочався призов оперативного резерву на військову службу, і у військкоматах можуть бути зайняті цими питаннями.

Військовий облік і медкомісію не потрібно проходити, якщо людина служила останніми роками, наприклад, п'ять років, і має висновок медичної комісії.

Усього проходження медкомісії у людини займе кілька годин. У департаменті рекомендують здати аналізи заздалегідь та приходити на медкомісію з уже готовими результатами.