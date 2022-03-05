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Окупанти утримують персонал ЧАЕС уже десяту добу, люди виснажені — мер Славутича

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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5 березня, 08:33
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Таких прецедентів у світі не було, щоб захоплювали ядерні об'єкти чи атомні електростанції
Співробітники ЧАЕС 10 день у блокаді
Співробітники ЧАЕС 10 день у блокаді / Фото: Колаж: Сьогодні

Люди, які працювали на Чорнобильській АЕС у перший день вторгнення РФ, і досі залишаються на станції.

Про це повідомив міський голова Славутича Юрій Фомічов в ефірі телемарафону. Суспільному.

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За його словами, люди харчуються обмежено, мають мало ліків, і їм дуже важко.

"Ми не можемо замінити людей, вони вже 10 добу працюють свою зміну. Вони розділилися на дві групи, змінюють одна одну, але вони втомилися морально та фізично, емоційно", – сказав Фомічов.

Мер Славутича пояснив, що це справжній тероризм, адже таких прецедентів у світі не було, щоби захопити ядерні об'єкти, атомні електростанції.

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Війська РФ захопили Чорнобильську станцію

Росіяни захопили Чорнобильську станцію. Персонал станції знаходиться у заручниках. Про це повідомила радник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олена Шевцова у Facebook.

"Це загрожує безпекою не лише України, а й Європи", – написала вона.

Напад Росії на Україну

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