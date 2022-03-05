Окупанти утримують персонал ЧАЕС уже десяту добу, люди виснажені — мер Славутича

Люди, які працювали на Чорнобильській АЕС у перший день вторгнення РФ, і досі залишаються на станції.
Про це повідомив міський голова Славутича Юрій Фомічов в ефірі телемарафону. Суспільному.
За його словами, люди харчуються обмежено, мають мало ліків, і їм дуже важко.
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"Ми не можемо замінити людей, вони вже 10 добу працюють свою зміну. Вони розділилися на дві групи, змінюють одна одну, але вони втомилися морально та фізично, емоційно", – сказав Фомічов.
Мер Славутича пояснив, що це справжній тероризм, адже таких прецедентів у світі не було, щоби захопити ядерні об'єкти, атомні електростанції.
Війська РФ захопили Чорнобильську станцію
Росіяни захопили Чорнобильську станцію. Персонал станції знаходиться у заручниках. Про це повідомила радник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олена Шевцова у Facebook.
"Це загрожує безпекою не лише України, а й Європи", – написала вона.
Напад Росії на Україну
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