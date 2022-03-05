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Оккупанты удерживают персонал ЧАЭС уже десятые сутки, люди истощены — мэр Славутича

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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5 марта, 08:33
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Таких прецедентов в мире не было, чтобы захватывали ядерные объекты или атомные электростанции
Сотрудники ЧАЭС 10 день в блокаде
Сотрудники ЧАЭС 10 день в блокаде / Фото: Коллаж: Сегодня

Люди, работавшие на Чернобыльской АЭС в первый день вторжения РФ, до сих пор остаются на станции.

Об этом сообщил городской голова Славутича Юрий Фомичев в эфире телемарафона на Суспільном.

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По его словам, люди питаются ограниченно, у них мало лекарств, и им очень тяжело.

"Мы не можем заменить людей, они уже 10 сутки работают свою смену. Они разделились на две группы, сменяют друг друга, но они устали морально и физически, эмоционально", – сказал Фомичев.

Мэр Славутича объяснил, что это настоящий терроризм, ведь таких прецедентов в мире не было, чтобы захватить ядерные объекты, атомные электростанции.

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Войска РФ захватили Чернобыльскую станцию

Россияне захватили Чернобыльскую станцию. Персонал станции находится в заложниках. Об этом сообщила советник командующего Сухопутных войск ВСУ Алена Шевцова в Facebook.

"Это чревато безопасностью не только Украины, но и Европы", – написала она.

Нападение России на Украину

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