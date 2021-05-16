Кричала і крила матом: у Києві матір послала дітей за пивом, а потім влаштувала розбірки (відео)

За словами агресивної жінки, діти занадто довго ходили в магазин і купили не ті продукти

На київських Позняках жінка ледь не влаштувала розправу над двома дітьми, яких перед цим послала за пивом і продуктами, а вони, судячи з її слів, не те купили.

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Відповідний інцидент зняв на відео кореспондент "Сьогодні".

Судячи з усього, агресивна жінка – мати одного з дітей і раніше попросила їх купити кілька пляшок пива і якісь продукти. А "вина" дітей полягала в тому, що вони дуже довго ходили в магазин і купили не той фарш.

Через це жінка дуже голосно і грубо орала на одного з них, вживаючи при цьому ненормативну лексику. Вона також розкидала принесені продукти і замахувалася на дітей.

Дісталося і жінці, що проходила повз, яка відреагувала на крики і плач дітей і підійшла дізнатися, що відбувається. Неадекватка накричала і на неї.

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Нагадаємо, в селі Біла Криниця Рівненської області 40-річна мати намагалася вбити свого 15-річного сина. Жінка встромила йому кухонний ніж у груди, коли той спав.

Ми також повідомляли, що під Дніпром молода мати вбила власну дитину.