Русский
$ 27,63
33,37
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

Кричала і крила матом: у Києві матір послала дітей за пивом, а потім влаштувала розбірки (відео)

16 травня, 22:12

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

За словами агресивної жінки, діти занадто довго ходили в магазин і купили не ті продукти

На київських Позняках жінка ледь не влаштувала розправу над двома дітьми, яких перед цим послала за пивом і продуктами, а вони, судячи з її слів, не те купили.

Реклама

Відповідний інцидент зняв на відео кореспондент "Сьогодні".

Судячи з усього, агресивна жінка – мати одного з дітей і раніше попросила їх купити кілька пляшок пива і якісь продукти. А "вина" дітей полягала в тому, що вони дуже довго ходили в магазин і купили не той фарш.

Через це жінка дуже голосно і грубо орала на одного з них, вживаючи при цьому ненормативну лексику. Вона також розкидала принесені продукти і замахувалася на дітей.

В тренді
Коронавірус у Києві. За добу виявили менше 200 нових випадків
В тренді
На Контрактовій в фонтан додали мийний засіб: дивіться, що було потім (фото)
Фото: REUTERS/Yves Herman
В тренді
На станції київського метрополітену "Льва Толстого" серед ночі знесли МАФи (відео)
Знесення МАФів на Льва Толстого

Дісталося і жінці, що проходила повз, яка відреагувала на крики і плач дітей і підійшла дізнатися, що відбувається. Неадекватка накричала і на неї.

Реклама

Нагадаємо, в селі Біла Криниця Рівненської області 40-річна мати намагалася вбити свого 15-річного сина. Жінка встромила йому кухонний ніж у груди, коли той спав.

Ми також повідомляли, що під Дніпром молода мати вбила власну дитину.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Напилися і спалили бездомного живцем – нові подробиці страшного вбивства на Виноградарі
Напилися і спалили бездомного живцем – нові подробиці страшного вбивства на ВиноградаріНадзвичайні події
У Києві підліток привітав
У Києві підліток привітав "зігою" ветерана: відео (оновлено)Надзвичайні події
Викрадали і катували людей: ветерани АТО створили банду рекетирів
Викрадали і катували людей: ветерани АТО створили банду рекетирівУкраїна
У Києві підірвали банкомат ПриватБанку: відео з місця вибуху і фото нальотчиків
У Києві підірвали банкомат ПриватБанку: відео з місця вибуху і фото нальотчиківНадзвичайні події
У Києві жінка народила хлопчика прямо в переході біля станції метро (оновлено)
У Києві жінка народила хлопчика прямо в переході біля станції метро (оновлено)Надзвичайні події
У
У "Слузі народу" вимагають відставки голови ОТГ в Київській області, якого спіймали на хабарі (оновлено)Надзвичайні події

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти