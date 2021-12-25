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Залишився лише букет на капоті. Киянин намагався підпалити авто обранця своєї колишньої

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
25 грудня, 13:59
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31-річного правопорушника затримано і йому загрожує до десяти років позбавлення волі
Оперативники затримали чоловіка
Оперативники затримали чоловіка / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві чоловік хотів підпалити іномарку співмешканця колишньої дружини. Слідчо-оперативна група вилучила на місці залишки пластикової каністри та запальничку.

Про це пише прес-служба поліції.

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Подробиці інциденту

До поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що кілька хвилин тому невідомий намагався підпалити його автомобіль, що знаходився у дворі приватного будинку на вулиці Ентузіастів.

За вказаною адресою прибула поліція.

На місці події заявник розповів поліцейським, що побачив незнайомця, що втікав із двору. Далі він помітив на капоті авто букет квітів, а під автомобілем димлячу каністру.

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Водій швидко відігнав іномарку та погасив полум'я, тому з транспортним засобом все гаразд.

Причина спроби підпалу

Як розповів начальник слідчого відділу Дарницького управління поліції Антон Жидовцев, автомобіль хотів підпалити чоловік, який приревнував свою колишню дружину до нового обранця.

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Слідчо-оперативна група вилучила на місці залишки пластикової каністри та запальничку.

Покарання для винуватця

31-річного правопорушника затримано. Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – замах на умисне знищення чи пошкодження майна, вчинений шляхом підпалу.

Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Слідство продовжується.

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