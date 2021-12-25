Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
👩 Военник для женщин Зломовчання: обзор топ-сериала Зломовчання: обзор топ-сериала 🚷 Дело Порошенко Маска, кто ты? Маска, кто ты?
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

Остался только букет на капоте. Киевлянин пытался поджечь авто избранника своей бывшей

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
25 декабря, 13:59
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
31-летний правонарушитель задержан и ему грозит до десяти лет лишения свободы
Оперативники задержали мужчину
Оперативники задержали мужчину / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве мужчина хотел поджечь иномарку сожителя бывшей жены. Следственно-оперативная группа изъяла на месте остатки пластиковой канистры и зажигалку.

Об этом пишет пресс-служба полиции.

Реклама

Подробности инцидента

В полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что несколько минут назад неизвестный пытался поджечь его автомобиль, который находился во дворе частного дома на улице Энтузиастов.

По указанному адресу прибыла полиция.

На месте происшествия заявитель рассказал полицейским, что увидел сбегавшего со двора незнакомца. Далее он заметил на капоте авто букет цветов, а под автомобилем дымящую канистру.

Реклама

Водитель быстро отогнал иномарку и погасил пламя, поэтому транспортное средство в порядке.

Причина попытки поджога

Как рассказал начальник следственного отдела Дарницкого управления полиции Антон Жидовцев, автомобиль хотел поджечь мужчина, который приревновал свою бывшую жену к новому избраннику.

Реклама

Следственно-оперативная группа изъяла на месте остатки пластиковой канистры и зажигалку.

Наказание для виновника

31-летний правонарушитель задержан. Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога.

Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Следствие продолжается.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
В тренде
Реклама
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавирус за неделю

7 123

заболело за неделю в Киeвe

-6%

Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.27

Российский рубль (₽)

0.3709

Евро (€)

30.85

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять