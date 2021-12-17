Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚽ Україна у Лізі націй - хто суперники 🍿 Кому потрібна "Рада" 💸 Коли дадуть тисячу Зеленського 🐸 Руслану звинуватили у корупції
СЬОГОДНІ Новини Києва Надзвичайні випадки Київ

Від удару позлітало взуття: під Києвом вантажівки на смерть збили одразу двох чоловіків (фото, відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
17 грудня, 01:41
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Люди загинули на місці дорожньо-транспортної пригоди
Правоохоронці з'ясовують всі обставини ДТП/Фото: Telegram-канал dtp.kiev.ua, колаж: "Сьогодні"
Правоохоронці з'ясовують всі обставини ДТП/Фото: Telegram-канал dtp.kiev.ua, колаж: "Сьогодні"

Під Києвом на Житомирській трасі сталася моторошна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок ДТП загинули двоє людей.

Про це повідомляють Вартові еспресо.

Реклама

Деталі

На автодорозі одна з вантажівок збила спочатку одного чоловіка, а інша — другого. Вони загинули миттєво. За словами очевидців, двоє пішоходів ніби разом перебігали дорогу, на якій доволі жвавий рух. Дорожньо-транспортна пригода ускладнила рух при виїзді з міста.

Чоловіки загинули на місці аварії/Фото: Telegram-канал dtp.kiev.ua
Чоловіки загинули на місці аварії/Фото: Telegram-канал dtp.kiev.ua

На місці інциденту працюють спецслужби/Фото: Telegram-канал dtp.kiev.ua
На місці інциденту працюють спецслужби/Фото: Telegram-канал dtp.kiev.ua

Реклама

Чоловіків збили дві вантажівки/Фото: Telegram-канал dtp.kiev.ua
Чоловіків збили дві вантажівки/Фото: Telegram-канал dtp.kiev.ua

Правоохоронці з'ясовують всі обставини ДТП/Фото: Telegram-канал dtp.kiev.ua
Правоохоронці з'ясовують всі обставини ДТП/Фото: Telegram-канал dtp.kiev.ua

Рух на трасі внаслідок ДТП ускладнений/Фото: Telegram-канал dtp.kiev.ua
Рух на трасі внаслідок ДТП ускладнений/Фото: Telegram-канал dtp.kiev.ua

Реклама

На місці працюють спецслужби

На місце, де сталася аварія, приїхала швидка допомога та правоохоронці. Поліцейські з'ясовують усі обставини жахливого ДТП.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне керування – 5%.

До того ж названо основні види ДТП:

  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, що стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд з проїзної частини і перекидання транспортного засобу.

Читайте також

  • У Луцьку 16-річний водій скоїв наїзд на пішоходів. Хлопець взяв автомобіль у свого батька та їздив на ньому зі своїми друзями, поки їх не почала переслідувати поліція. Саме під час втечі від правоохоронців сталася ДТП.
  • Під Черніговом сталася смертельна ДТП за участю маршрутки та фури. Внаслідок аварії 13 осіб загинули, ще шестеро постраждали.

КиївДТПсмерть
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
В тренді
Реклама
Всі новини
Україна
Показати ще
Теленебачене
Унікальні досягнення сенсаційного каналу
Вмикай - не перемикай!
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Короновірус за тиждень

7 497

захворіло за тиждень в Києві

-8%

Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃

Обережно, полтергейсти! Що приховує будівля Головпоштамту у центрі Києва

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.19

Російський рубль (₽)

0.3701

Євро (€)

30.84

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти