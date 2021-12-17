Від удару позлітало взуття: під Києвом вантажівки на смерть збили одразу двох чоловіків (фото, відео)

Під Києвом на Житомирській трасі сталася моторошна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок ДТП загинули двоє людей.
Про це повідомляють Вартові еспресо.
Деталі
На автодорозі одна з вантажівок збила спочатку одного чоловіка, а інша — другого. Вони загинули миттєво. За словами очевидців, двоє пішоходів ніби разом перебігали дорогу, на якій доволі жвавий рух. Дорожньо-транспортна пригода ускладнила рух при виїзді з міста.
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На місці працюють спецслужби
На місце, де сталася аварія, приїхала швидка допомога та правоохоронці. Поліцейські з'ясовують усі обставини жахливого ДТП.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
До того ж названо основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд з проїзної частини і перекидання транспортного засобу.
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