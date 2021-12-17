От удара слетела обувь: под Киевом грузовики насмерть сбили сразу двух мужчин (фото, видео)

Под Киевом на Житомирской трассе произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие. В результате ДТП погибли два человека.
Об этом сообщают Стражи эспрессо.
Детали
На автодороге один из грузовиков сбил сначала одного мужчину, а другой — второго. Они погибли мгновенно. По словам очевидцев, двое пешеходов будто вместе перебегали дорогу, на которой довольно оживленное движение. Дорожно-транспортное происшествие осложнило движение при выезде из города.
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На месте работают спецслужбы
На место, где произошла авария, приехала скорая помощь и правоохранители. Полицейские выясняют все обстоятельства ужасного ДТП.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34%;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновения;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
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