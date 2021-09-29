По 600 гривень. У Києві викрили схему з продажу підроблених ПЛР-тестів (фото)

У Києві правоохоронці викрили чоловіка і жінку, які можуть бути причетні до продажу підроблених COVID-сертифікатів і ПЛР-тестів. Було продано близько 200 фальшивих документів. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.
Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури.
Чоловік і жінка віком 24-х і 22-х років створили спеціальний чат-бот в одному з месенджерів.
У ньому вони приймали замовлення на виготовлення підроблених ПЛР-тестів з негативним результатом на COVID-19 за ціною 600 гривень. Крім того, продавалися міжнародні свідоцтва про вакцинацію вартістю 1200 гривень.
"У своїй діяльності правопорушники використовували підроблені печатки та логотип відомої української клініки. За попередніми підрахунками, пара встигла виготовити близько 200 підроблених медичних документів", – відзначили в прокуратурі.
За місцем проживання зловмисників та в їх автомобілях проведені обшуки. Вилучено ноутбук, мобільні телефони, банківські картки, а також бланки для ПЛР-тестів. Крім того, копи знайшли листування із замовниками підроблених документів.
Яка інформація міститься в COVID-сертифікаті
Згідно з постановою Кабміну, сертифікат міститиме в собі таку інформацію:
- прізвище, ім'я власника українською мовою;
- дату народження власника;
- унікальний номер сертифіката;
- кінцеву дату терміну дії сертифіката;
- дані про повний курс вакцинації від COVID-19;
- інформацію про факт одужання від COVID-19 та/або про тестування на COVID-19.
Зазначимо, що кожному COVID-сертифікату надається унікальний електронний ідентифікатор і формується QR-код.
Крім того, у мобільному застосунку бачитимете фотографія власника сертифіката. Її візьмуть з Єдиного державного демографічного реєстру.
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