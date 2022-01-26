Під Києвом семирічний хлопчик "замінував" школу

26 січня до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Нові Петрівці заміновано приватну школу. Поліцейські негайно евакуювали 113 дітей та 22 особи, які перебували у приміщенні школи.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області у Facebook.
Приміщення школи обстежили, а також навколишню територію. Жодних підозрілих предметів виявлено не було.
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"Провівши низку оперативно-розшукових заходів, поліцейські встановили, що про замінування повідомив 7-річний учень школи. Хлопець пояснив, що таким чином вирішив пожартувати", – йдеться у повідомленні поліції.
Правоохоронці провели із жартівником профілактичну бесіду. Відповідальність за таку поведінку дитини нестимуть батьки.
Скільки коштує виїзд спецслужб?
Кожен виїзд оперативних служб обходиться для держави щонайменше у кілька тисяч, а то й десятків тисяч.
"Якщо надійшло повідомлення про мінування об'єкта, то ми виїжджаємо в обов'язковому порядку і чергуємо на місці. Поліція тим часом перевіряє цей об'єкт. Бувають випадки, коли нас залучають при необхідності, – повідомила речник київських рятувальників Світлана Водолага. – Витрати на подібні виїзди визначаються за своєю формулою. Востаннє ми вважали і вийшло, що виїзд пожежної техніки у столиці обходиться у тисячі гривень, часом понад 50 тис. грн".
У свою чергу наші джерела в ДСНС повідомили, що виїзд пожежної техніки у Києві та регіонах оцінюється у різні суми. Крім того, у столиці є "план взаємодії", у рамках якого припускається, що рятувальники можуть не виїжджати на всі об'єкти, якщо "мінування" є масовим.
При цьому поліція та вибухотехніки зобов'язані виїжджати та реагувати на кожне подібне повідомлення.