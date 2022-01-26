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Под Киевом семилетний мальчик "заминировал" школу

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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26 января, 17:16
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Ответственность за такое поведение ученика школы будут нести родители
Полиция провела с ребенком профилактическую беседу
Полиция провела с ребенком профилактическую беседу / Фото: Коллаж: Сегодня

26 января в полицию поступило сообщение о том, что в селе Новые Петровцы заминирована частная школа. Полицейские немедленно эвакуировали 113 детей и 22 человека, находившихся в помещении школы.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области в Facebook.

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Помещение школы обследовали, а также окружающую территорию. Никаких подозрительных предметов обнаружено не было.

Всех эвакуировали из помещения школы
Всех эвакуировали из помещения школы / Фото: Нацполиция

"Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, полицейские установили, что о заминировании сообщил 7-летний ученик школы. Парень объяснил, что таким образом решил подшутить", – говорится в сообщении полиции.

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Правоохранители провели с шутником профилактическую беседу. Ответственность за такое поведение ребенка будут нести родители.

Сколько стоит выезд спецслужб?

Каждый выезд оперативных служб обходится для государства как минимум в несколько тысяч, а то и десятков тысяч.

"Если поступило сообщение о минировании объекта, то мы выезжаем в обязательном порядке и дежурим на месте. Полиция тем временем проверяет этот объект. Бывают случаи, когда нас привлекают при необходимости, – сообщила нам спикер киевских спасателей Светлана Водолага. – Затраты на подобные выезды определяются по своей формуле. Последний раз мы считали и вышло, что выезд пожарной техники в столице обходится в тысячи гривен, порой более 50 тыс. грн".

В свою очередь наши источники в ГСЧС сообщили, что выезд пожарной техники в Киеве и регионах оценивается в разные суммы. Кроме того, в столице есть "план взаимодействия", в рамках которого допускается, что спасатели могут не выезжать на все объекты, если "минирование" массовое.

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При этом полиция и взрывотехники обязаны выезжать и реагировать на каждое подобное сообщение.

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