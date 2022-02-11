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Под Киевом джип на скорости влетел в кофейню – есть пострадавшие (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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11 февраля, 16:50
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Сотрудницу заведения доставили в больницу для оказания медицинской помощи
В Киевской области в аварии пострадала девушка
В Киевской области в аварии пострадала девушка / Фото: Коллаж: Сегодня

В селе Пуховка (Киевская область) 52-летняя водитель автомобиля Mitsubishi не справилась с управлением и въехала в стену здания кофейни. Есть пострадавшие.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

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В результате ДТП 28-летняя работница заведения получила телесные повреждения, ее доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Пока неизвестно почему женщина не справилась с управлением
Пока неизвестно почему женщина не справилась с управлением / Фото: Нацполиция

"Полицейские выясняют обстоятельства происшествия и впоследствии предоставят соответствующую правовую квалификацию", – говорится в сообщении.

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Кофейня теперь наполовину разрушена
Кофейня теперь наполовину разрушена / Фото: Коллаж: Сегодня

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34%;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

  • столкновение;
  • наезд на стоящий автомобиль;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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