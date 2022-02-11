Под Киевом джип на скорости влетел в кофейню – есть пострадавшие (фото)

Сотрудницу заведения доставили в больницу для оказания медицинской помощи

В Киевской области в аварии пострадала девушка / Фото: Коллаж: Сегодня

В селе Пуховка (Киевская область) 52-летняя водитель автомобиля Mitsubishi не справилась с управлением и въехала в стену здания кофейни. Есть пострадавшие.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

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В результате ДТП 28-летняя работница заведения получила телесные повреждения, ее доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Пока неизвестно почему женщина не справилась с управлением / Фото: Нацполиция

"Полицейские выясняют обстоятельства происшествия и впоследствии предоставят соответствующую правовую квалификацию", – говорится в сообщении.

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Кофейня теперь наполовину разрушена / Фото: Коллаж: Сегодня

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34%;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

столкновение;

наезд на стоящий автомобиль;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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