Під Києвом вантажівка зіткнулася з евакуатором: траса перекрита, є постраждалі (фото)

На 44 км автодороги Київ-Чоп рано-вранці сталося ДТП. Вантажівка зіткнулася з евакуатором, водій якого перевозив легкове авто. Є потерпілі.
Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Telegram.
Рух лівими смугами перекрито в обох напрямках.
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"Патрульні займаються регулюванням та охороною місця події. Обставини автопригоди встановлюються. Водії, з розумінням поставтесь до тимчасових незручностей, завчасно плануйте свої маршрути враховуючи вказану інформацію", – пишуть у повідомленні.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
Крім того, названо основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.
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