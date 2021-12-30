Під Києвом вантажівка зіткнулася з евакуатором: траса перекрита, є постраждалі (фото)

Патрульні на місці інциденту регулюють рух та охороняють місце

/ Фото: Колаж: Сьогодні

На 44 км автодороги Київ-Чоп рано-вранці сталося ДТП. Вантажівка зіткнулася з евакуатором, водій якого перевозив легкове авто. Є потерпілі.

Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Telegram.

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Рух лівими смугами перекрито в обох напрямках.

Стан постраждалих невідомий / Фото: Патрульная полиция Киева

"Патрульні займаються регулюванням та охороною місця події. Обставини автопригоди встановлюються. Водії, з розумінням поставтесь до тимчасових незручностей, завчасно плануйте свої маршрути враховуючи вказану інформацію", – пишуть у повідомленні.

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Трасу перекрили через аварію / Фото: Патрульная полиция Киева

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34%;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

Крім того, названо основні види ДТП:

зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

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