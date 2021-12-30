Под Киевом грузовик столкнулся с эвакуатором: трасса перекрыта, есть пострадавшие (фото)

Патрульные на месте инцидента регулируют движение и охраняют место

На трассе Киев-Чоп произошла серьезная авария / Фото: Коллаж: Сегодня

На 44 км автодороги Киев-Чоп рано утром произошло ДТП. Грузовика столкнулся с эвакуатором, водитель которого перевозил легковое авто. Есть потерпевшие.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Telegram.

Реклама

Движение левыми полосами перекрыто в обоих направлениях.

Состояние пострадавших неизвестно / Фото: Патрульная полиция Киева

"Патрульные занимаются регулированием и охраной места происшествия. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Водители, с пониманием отнеситесь к временным неудобствам, заранее планируйте свои маршруты учитывая указанную информацию", – пишут в сообщении.

Реклама

Трассу перекрыли из-за аварии / Фото: Патрульная полиция Киева

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34%;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

столкновения;

наезд на стоящий автомобиль;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

Читайте также: