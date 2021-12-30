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Под Киевом грузовик столкнулся с эвакуатором: трасса перекрыта, есть пострадавшие (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
30 декабря, 07:54
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Патрульные на месте инцидента регулируют движение и охраняют место
На трассе Киев-Чоп произошла серьезная авария
На трассе Киев-Чоп произошла серьезная авария / Фото: Коллаж: Сегодня

На 44 км автодороги Киев-Чоп рано утром произошло ДТП. Грузовика столкнулся с эвакуатором, водитель которого перевозил легковое авто. Есть потерпевшие.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Telegram.

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Движение левыми полосами перекрыто в обоих направлениях.

Состояние пострадавших неизвестно
Состояние пострадавших неизвестно / Фото: Патрульная полиция Киева

"Патрульные занимаются регулированием и охраной места происшествия. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Водители, с пониманием отнеситесь к временным неудобствам, заранее планируйте свои маршруты учитывая указанную информацию", – пишут в сообщении.

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Трассу перекрыли из-за аварии
Трассу перекрыли из-за аварии / Фото: Патрульная полиция Киева

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34%;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

  • столкновения;
  • наезд на стоящий автомобиль;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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