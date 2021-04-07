Під Києвом вантажівка влетіла в світлофор після зіткнення з мікроавтобусом (відео)

У Київській області 7 квітня сталася серйозна ДТП.
Про це повідомляє Київ Оперативний в Telegram.
На одному з перехресть у Бучі зіткнулися два автомобілі.
"Внаслідок ДТП між бусіком та вантажівкою, остання вилетіла з дороги та в’їхала у світлофорний стовп", – йдеться в повідомленні.
На місці працюють поліцейські, деталі уточнюються.
Нагадаємо, в Миколаївській області сталося ДТП за участю вантажівки і легкового автомобіля, в результаті якого загинули три людини.
Ми також повідомляли, що у Львові 10-річний хлопчик загинув від удару кришкою люка, яка злетіла з дороги прямо в лобове скло машини і потрапила в дитину.
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