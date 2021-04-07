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Під Києвом вантажівка влетіла в світлофор після зіткнення з мікроавтобусом (відео)

7 квітня, 16:18

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На місці працює поліція

У Київській області 7 квітня сталася серйозна ДТП.

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Про це повідомляє Київ Оперативний в Telegram.

На одному з перехресть у Бучі зіткнулися два автомобілі.

"Внаслідок ДТП між бусіком та вантажівкою, остання вилетіла з дороги та в’їхала у світлофорний стовп", – йдеться в повідомленні.

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На місці працюють поліцейські, деталі уточнюються.

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Нагадаємо, в Миколаївській області сталося ДТП за участю вантажівки і легкового автомобіля, в результаті якого загинули три людини.

Ми також повідомляли, що у Львові 10-річний хлопчик загинув від удару кришкою люка, яка злетіла з дороги прямо в лобове скло машини і потрапила в дитину.

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ДТП авто вантажівка Буча Київська область

Джерело: Сьогодні

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