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Під Києвом масштабне ДТП: на місці утворилася пробка (відео)

26 січня, 12:22

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

За попередньою інформацією, в аварії немає потерпілих

У Київській області 26 січня сталася ДТП на Новоірпінському шосе.

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Про це повідомляє Київ Зараз в Telegram.

"Перекриті три з половиною смуги, проїзд ускладнений", – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, в аварії немає потерпілих.

На місці, за даними Google maps, дійсно велика пробка.

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Також нагадаємо, в ДТП з мікроавтобусом на Львівщині загинуло двоє людей, є постраждалі. Аварія сталася на трасі біля населеного пункту Дубина близько 17:00, через це рух там було частково ускладнений, поліція забезпечувала реверсний рух.

Крім того, в Житомирській області перевернулося авто з пасажирами, 5-річний хлопчик потрапив до лікарні.

Відео: Сьогодні

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Київ аварія ДТП Ірпінь

Джерело: Сьогодні

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