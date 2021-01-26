Під Києвом масштабне ДТП: на місці утворилася пробка (відео)

За попередньою інформацією, в аварії немає потерпілих

У Київській області 26 січня сталася ДТП на Новоірпінському шосе.

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Про це повідомляє Київ Зараз в Telegram.

"Перекриті три з половиною смуги, проїзд ускладнений", – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, в аварії немає потерпілих.

На місці, за даними Google maps, дійсно велика пробка.

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Також нагадаємо, в ДТП з мікроавтобусом на Львівщині загинуло двоє людей, є постраждалі. Аварія сталася на трасі біля населеного пункту Дубина близько 17:00, через це рух там було частково ускладнений, поліція забезпечувала реверсний рух.

Крім того, в Житомирській області перевернулося авто з пасажирами, 5-річний хлопчик потрапив до лікарні.

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