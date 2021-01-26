Под Киевом масштабное ДТП: на месте образовалась пробка (видео)

По предварительной информации, в аварии нет пострадавших

В Киевской области 26 января произошло ДТП на Новоирпенском шоссе.

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Об этом сообщает "Киев Сейчас" в Telegram.

"Перекрыты три с половиной полосы, проезд затруднен", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, в аварии нет пострадавших.

На месте, по данным Google maps, действительно большая пробка.

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Также напомним, в ДТП с микроавтобусом на Львовщине погибли два человека, есть пострадавшие. Авария произошла на трассе у населенного пункта Дубина около 17:00, из-за этого движение там было частично затруднено, полиция обеспечивала реверсное движение.

Кроме того, в Житомирской области перевернулось авто с пассажирами, 5-летний мальчик попал в больницу.

Видео: Сегодня

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