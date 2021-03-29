Під Києвом "Москвич" протаранив і перевернув бус, є жертви і поранені (фото і відео)

У районі села Романівка, розташованого на Новоірпінській трасі під Києвом, сталася смертельна ДТП з перекиданням. Там на жвавій магістралі зіткнулися "Москвич-412" і мікроавтобус Renault Master, який від удару перекинувся і перекрив одну зі смуг.

У Патрульній поліції Києва сайту "Сьогодні" розповіли, що не обійшлося без жертв. У легковику загинули дві людини – водій і пасажир. Щоб витягти їхні тіла з понівеченого авто, рятувальникам ДСНС довелося задіяти спецтехніку. Ще одного пасажира "Москвича" рятувальники зуміли деблокувати і передати медикам. Водій мікроавтобуса отримав тілесні ушкодження.

/ Фото: Патрульная полиция Киева

Судячи з опублікованих фото і відео, водій старенького авто перетнув подвійну осьову, вилетів на зустрічну смугу, де вже зіткнувся з мікроавтобусом.

Нагадаємо, це не перша смертельна ДТП на Ірпінській трасі – в серпні 2018-го водій Suzuki Grand Vitara раптово вирішив розвернутися через подвійну осьову і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Citroën Berlingo, що їхав назустріч – загинули чотири людини.

А в лютому 2020-гов Ірпені відбулася інша ДТП – легковик збив двох жінок, які перебігали дорогу. Одна з потерпілих померла.

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