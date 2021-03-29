Русский
$ 27,97
32,95
  1. СЬОГОДНІ
  2. Новини Києва
  3. Надзвичайні випадки Київ

Під Києвом "Москвич" протаранив і перевернув бус, є жертви і поранені (фото і відео)

29 березня, 18:08

Ігор Сєров , Ігор Тимофєєв

Тіла загиблих довелося витягувати за допомогою спецінструменту

У районі села Романівка, розташованого на Новоірпінській трасі під Києвом, сталася смертельна ДТП з перекиданням. Там на жвавій магістралі зіткнулися "Москвич-412" і мікроавтобус Renault Master, який від удару перекинувся і перекрив одну зі смуг.

У Патрульній поліції Києва сайту "Сьогодні" розповіли, що не обійшлося без жертв. У легковику загинули дві людини – водій і пасажир. Щоб витягти їхні тіла з понівеченого авто, рятувальникам ДСНС довелося задіяти спецтехніку. Ще одного пасажира "Москвича" рятувальники зуміли деблокувати і передати медикам. Водій мікроавтобуса отримав тілесні ушкодження.

/ Фото: Патрульная полиция Киева

Судячи з опублікованих фото і відео, водій старенького авто перетнув подвійну осьову, вилетів на зустрічну смугу, де вже зіткнувся з мікроавтобусом.

Нагадаємо, це не перша смертельна ДТП на Ірпінській трасі – в серпні 2018-го водій Suzuki Grand Vitara раптово вирішив розвернутися через подвійну осьову і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Citroën Berlingo, що їхав назустріч – загинули чотири людини.

А в лютому 2020-гов Ірпені відбулася інша ДТП – легковик збив двох жінок, які перебігали дорогу. Одна з потерпілих померла.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
ДТП жертви Таран Ірпінь москвич мікроавтобус

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Підпалили Банкову – підсумки жорсткої акції прихильників Стерненка під ОПУ (фото, відео)
Підпалили Банкову – підсумки жорсткої акції прихильників Стерненка під ОПУ (фото, відео)Надзвичайні події
У Київській області мама з дітьми смажила маршмеллоу на Вічному вогні: відео
У Київській області мама з дітьми смажила маршмеллоу на Вічному вогні: відеоНадзвичайні події
На столичній Троєщині сталася пожежа: загорівся багатоповерховий новобуд
На столичній Троєщині сталася пожежа: загорівся багатоповерховий новобудНадзвичайні події
У Києві викрали і вбили громадського активіста (фото)
У Києві викрали і вбили громадського активіста (фото)Надзвичайні події
У Києві водії влаштували розбірки зі стріляниною посеред дороги: нервового гонщика наздогнали (фото)
У Києві водії влаштували розбірки зі стріляниною посеред дороги: нервового гонщика наздогнали (фото)Надзвичайні події
Напав на жінку через маску: в Києві покарали поліцейського
Напав на жінку через маску: в Києві покарали поліцейськогоНадзвичайні події

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти