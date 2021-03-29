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Под Киевом "Москвич" протаранил и перевернул бус, есть жертвы (фото и видео)

29 марта, 18:08

Игорь Серов , Игорь Тимофеев

Тела погибших пришлось извлекать с помощью специнструмента

В районе села Романовка, расположенного на Новоирпенской трассе под Киевом, произошло смертельное ДТП с опрокидыванием. Там на оживленной магистрали столкнулись "Москвич-412" и микроавтобус Renault Master, который от удара перевернулся и перекрыл одну из полос.

В Патрульной полиции Киева сайту "Сегодня" рассказали, что не обошлось без жертв. В легковушке погибли два человека – водитель и пассажир. Чтобы извлечь их тела из искореженного авто, спасателям ГСЧС пришлось задействовать спецтехнику. Еще одного пассажира "Москвича" спасатели сумели деблокировать и передать медикам. Водитель микроавтобуса получил телесные повреждения.

/ Фото: Патрульная полиция Киева

Судя по опубликованным фото и видео, водитель старенького авто пересек двойную осевую, вылетел на встречную полосу, где уже столкнулся с микроавтобусом.

Напомним, это не первое смертельное ДТП на Ирпенской трассе – в августе 2018-го водитель Suzuki Grand Vitara внезапно решил развернуться через двойную осевую и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Citroën Berlingo, ехавшим навстречу – погибли четыре человека.

А в феврале 2020-го в Ирпене произошло другое ДТП – легковушка сбила двух женщин, которые перебегали дорогу. Одна из потерпевших скончалась.

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ДТП жертвы Таран ирпень москвич микроавтобус

Источник: Сегодня

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