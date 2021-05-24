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Під Києвом неадекват збив дитину і зажадав від неї вибачень (фото)

24 травня, 14:01

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Дитина в той момент якраз поверталася сама з дитячого майданчика додому – батьки розшукують кривдника сина

В Обухове сбили 5-летнего мальчика

В Обухове сбили 5-летнего мальчика

У Обухові водій за кермом автівки збив п'ятирічного хлопчика, а потім вийшов із машини та почав вимагати у дитини вибачень.

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Про це написала мама хлопчика Тетяна Троян.

Жінка розповіла, що на вулиці Енергетиків, 3 хлопчик йшов із дитячого майданчика, коли його збила автівка.

"Ні номер, ні марки машини ми не знаємо, в швидку і поліцію звернулася. Водій вийшов із машини, зі слів дитини, попросив, щоб моя дитина вибачився перед ним! Після поїхав! Дитина в ранах дійшла сама додому", – написала мама хлопчика.

Хлопчик в ранах сам дійшов додому
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Хлопчик в ранах сам дійшов додому

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У коментарях у Тетяни запитали, чому дитина такого віку самостійно гуляє вулицями – вона пояснила, що пішла додому з молодшою дитиною, яка захотіла в туалет. А через якийсь період часу хлопчик, що грався на дитячому майданчику зі старшою дитиною, також захотів у туалет і вирішив наздогнати маму.

Раніше ми повідомляли, що у селі Містки, Луганської області, сталася ДТП з підлітками – п'яний водій наїхав на чотирьох пішоходів. Один з потерпілих загинув.

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