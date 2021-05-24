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Под Киевом неадекват сбил ребенка и потребовал от него извинений (фото)

24 мая, 14:01

Виктория Барановская Виктория Барановская

Ребенок в тот момент как раз возвращался один с детской площадки домой – родители разыскивают обидчика сына

У Обухові збили 5-річного хлопчика

У Обухові збили 5-річного хлопчика

В Обухове водитель за рулем автомобиля сбил пятилетнего мальчика, а затем вышел из машины и потребовал у ребенка извинений.

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Об этом написала мама мальчика Татьяна Троян.

Женщина рассказала, что на улице Энергетиков, 3 мальчик шел с детской площадки, когда его сбила машина.

"Ни номера, ни марки машины мы не знаем, в скорую и полицию обратилась. Водитель вышел из машины, по словам ребенка, попросил, чтобы мой ребенок извинился перед ним! После уехал! Ребенок в ранах пришел сам домой", – написала мама мальчика.

Мальчик в ранах сам дошел домой
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Мальчик в ранах сам дошел домой

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В комментариях у Татьяны спросили, почему ребенок такого возраста самостоятельно гуляет по улицам – она объяснила, что пошла домой с младшим ребенком, который захотел в туалет. А через какой-то период времени мальчик, играл на детской площадке со старшим ребенком, также захотел в туалет и решил догнать маму.

Ранее мы сообщали, что в селе Мостки, Луганской области, произошло ДТП с подростками – пьяный водитель наехал на четырех пешеходов. Один из пострадавших погиб.

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