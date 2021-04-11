Під Києвом сталася смертельна ДТП – загинув водій (фото)

Рано вранці 11 квітня на трасі Київ-Чернігів сталася смертельна ДТП – загинув водій.

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Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Києва в Telegram.

"ДТП з постраждалими поблизу с. Семиполки на автошляху М-01 (Київ-Чернігів-Нові Яриловичі)", – йдеться в повідомленні.

Через смертельне ДТП можливе ускладнення руху в напрямку Києва. Наразі з'ясовуються всі подробиці події.

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Раніше Київський районний суд Харкова виніс вирок 20-річному винуватцю ДТП, в якому загинули підполковник ДСНС і його дочка. Обвинувачений провину визнав. Дмитру Габишеву призначено покарання у вигляді дев'яти років позбавлення волі. Максимальна санкція – 10 років.

Також нещодавно ми писали про те, що в Харкові на проспекті Гагаріна в ДТП загинув 39-річний майор поліції Костянтин Белов. Вночі 10 квітня водій Audi A4 скоїв наїзд на чоловіка.

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