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Под Киевом произошло смертельное ДТП – погиб водитель (фото)

11 апреля, 11:05

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Возможно затруднение движения в направлении Киева

Рано утром 11 апреля на трассе Киев-Чернигов произошло смертельное ДТП – погиб водитель.

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Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева в Telegram.

"ДТП с пострадавшими вблизи с. Семиполки на автодороге М-01 (Киев-Чернигов-Новые Яриловичи)", – говорится в сообщении.

Из-за смертельного ДТП возможно затруднение движения в направлении Киева. Сейчас выясняются все подробности произошедшего.

Фото: патрульная полиция Киева
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Фото: патрульная полиция Киева

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Ранее Киевский районный суд Харькова вынес приговор 20-летнему виновнику ДТП, в котором погибли подполковник ГСЧС и его дочь . Обвиняемый вину признал. Дмитрию Габышеву назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы. Максимальная санкция – 10 лет.

Также недавно мы писали о том, что в Харькове на проспекте Гагарина в ДТП погиб 39-летний майор полиции Константин Белов. Ночью 10 апреля водитель Audi A4 совершил наезд на мужчину.

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ДТП аварии патрульная полиция
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