Під Києвом сталась смертельна ДТП з вантажівкою, є загиблі (фото, відео)

У четвер, 15 квітня, поблизу смт. Бородянка, на автодорозі Київ – Ковель зіткнулись вантажівка MAN та легковик Peugeot.
Про це повідомляє "Київ Оперативний".
За попередньою інформацією, водій легковика Peugeot на повному ходу в‘їхав у припарковану фуру, що стало причиною – з'ясовують правоохоронці.
В результаті аварії загинула дівчина 1989 року народження, вона від отриманих травм померла на місці. Ще чотири особи терміново госпіталізували з травмами різної тяжкості.
На місці працюють медики та рятувальники. А слідчі встановлюють всі обставини аварії.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі легковик вилетів з дороги у двір будинку.
Також нагадаємо, у Львові в ДТП потрапила мати з немовлям.
Крім того, у Миколаївській області мікроавтобус Fiat Scudo зіткнувся з вантажним автомобілем пошти "Фотон Кобальт".
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