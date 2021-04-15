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Під Києвом сталась смертельна ДТП з вантажівкою, є загиблі (фото, відео)

15 квітня, 20:42

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

У Бородянці легковик в'їхав у MAN, в результаті загинула жінка, правоохоронці вже прибули на місце та з'ясовують всі обставини

У четвер, 15 квітня, поблизу смт. Бородянка, на автодорозі Київ – Ковель зіткнулись вантажівка MAN та легковик Peugeot.

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Про це повідомляє "Київ Оперативний".

За попередньою інформацією, водій легковика Peugeot на повному ходу в‘їхав у припарковану фуру, що стало причиною – з'ясовують правоохоронці.

В результаті аварії загинула дівчина 1989 року народження, вона від отриманих травм померла на місці. Ще чотири особи терміново госпіталізували з травмами різної тяжкості.

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На місці працюють медики та рятувальники. А слідчі встановлюють всі обставини аварії.

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Раніше ми повідомляли, що в Одесі легковик вилетів з дороги у двір будинку.

Також нагадаємо, у Львові в ДТП потрапила мати з немовлям.

Крім того, у Миколаївській області мікроавтобус Fiat Scudo зіткнувся з вантажним автомобілем пошти "Фотон Кобальт".

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Київ аварія ДТП авто
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