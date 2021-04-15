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Под Киевом произошло смертельное ДТП с грузовиком, есть погибшие (фото)

15 апреля, 20:42

Виктория Барановская Виктория Барановская

В Бородянке легковушка въехала в MAN, в результате погибла женщина, правоохранители уже прибыли на место и выясняют все обстоятельства

В четверг, 15 апреля, вблизи пгт. Бородянка, на автодороге Киев – Ковель столкнулись грузовик MAN и легковушка Peugeot.

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Об этом сообщает "Киев Оперативный".

По предварительной информации, водитель легковушки Peugeot на полном ходу въехал в припаркованную фуру, что стало причиной – выясняют правоохранители.

В результате аварии погибла девушка 1989 года рождения, она от полученных травм скончалась на месте. Еще четыре человека срочно госпитализировали с травмами различной тяжести.

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На месте работают медики и спасатели. А следователи устанавливают все обстоятельства аварии.

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Ранее мы сообщали, что в Одессе легковушка вылетела с дороги во двор дома .

Также напомним, во Львове в ДТП попала мать с младенцем.

Кроме того, в Николаевской области микроавтобус Fiat Scudo столкнулся с грузовым автомобилем почты "Фотон Кобальт".

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Киев авария ДТП авто
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