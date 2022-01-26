Під Києвом п'ятеро до смерті побили підлітка та залишилися без покарання

Як пишуть ЗМІ, мати одного з підозрюваних працює в Міністерстві юстиції

17-й хлопець загинув під час бійки у селі Малютянка / Фото: Колаж: Сьогодні

Києво-Святошинський районний суд Київської області закрив кримінальне провадження у справі про загибель 17-річного Сашка Бондаря, якого побили п'ятеро людей. Підозрювані уникли відповідальності.

Про це повідомляє Обозреватель.

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Трагедія сталася 12 липня 2020 року у селі Малютянка Києво-Святошинського району. На березі озера компанія, в якій були мешканці столиці, відзначала день народження одного з них. 17-річний Сашко їм зауважив, після чого компанія вирішила помститися.

"Сьогодні кричить моя душа! Мені боляче від того, що на місці покійного Сашка можуть опинитися наші діти. Події відбувалися в літній липневий день, о 20:30, на озері, де було повно молоді, дітей, дорослих", – написала адвокат потерпілих Марина Ілляшенко у Facebook.

Сашко помер у дворі лікарні, де його намагалися реанімувати. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство), а вже пізніше після дивних висновків експертизи про те, що смерть підлітка не пов'язана зі побиттям, – за ч.4 ст. 296 (Хуліганство).

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Підозрювані залишаються на свободі

Як пишуть ЗМІ, мати одного з них працює в Міністерстві юстиції.

Обвинувальний акт передали до суду із чотириденним запізненням, що дозволило судді Києво-Святошинського районного суду Ганні Перекупці 21 січня 2022 року взагалі закрити кримінальне провадження. Підозрювані залишаються на свободі.

Адвокат потерпілої сторони має намір після проходження апеляційної інстанції звертатися до Європейського суду.

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У Дніпрі хлопець до смерті побив свого батька

Смертельні випадки під час бійок є досить частим явищем. Наприклад, у Дніпрі 19-річний хлопець до смерті побив свого батька. Чому скоїв вбивство — невідомо, проте до цього вони разом вживали алкоголь.

У поліцію про подію повідомила дружина загиблого, яка під час бійки була у сусідній кімнаті. Близько 8 ранку вона почула крики та сварку між батьком та сином, а потім звуки бійки. Через 10 хвилин все стихло. Жінка не одразу вийшла подивитися, що трапилося, бо була налякана конфліктом.

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