Під Києвом збили літак окупантів

На Київщині ЗСЦ збили літак / Фото: Колаж: Сьогодні
На Київщині військовослужбовці Нацгвардії знищили ворожий літак СУ-30.
Про це повідомляють у прямому ефірі Україна24.
"Дуже вміло спрацювали гвардійці одразу 2-х зенітно-артилерійських розрахунків ", – сказали у програмі.
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Ситуація в Україні 2 березня
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