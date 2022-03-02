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Під Києвом збили літак окупантів

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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2 березня, 14:05
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Російські окупанти продовжують убивати мирних жителів України
На Київщині ЗСЦ збили літак
На Київщині ЗСЦ збили літак / Фото: Колаж: Сьогодні

На Київщині військовослужбовці Нацгвардії знищили ворожий літак СУ-30.

Про це повідомляють у прямому ефірі Україна24.

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"Дуже вміло спрацювали гвардійці одразу 2-х зенітно-артилерійських розрахунків ", – сказали у програмі.

Ситуація в Україні 2 березня

  • Російські окупанти продовжують убивати мирних жителів України, серед яких діти. Ворог завдає авіаударів містами України і висаджує свої десанти. Сусідня країна, Білорусь, привела свої війська у бойову готовність. Це означає, що РФ не може вистояти перед нашими захисниками, тому змушена просити допомогу Лукашенка. Будь-якої миті Білорусь може вторгнутися в Україну, проте українці вже готові дати відсіч. Тим часом проти РФ країни світу продовжують запроваджувати обмеження. Президент США Джо Байден заявив, що закриває небо для росіян.
  • В Україну вже прибули та стали на бойові чергування нові "Байрактари". Про це заявив на своїй сторінці у Facebook міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, Європа перетворюється на тил України та постачає критично необхідне для оборони.
  • Беззбройні співробітники Запорізької АЕС – найбільшої електростанції в Європі, вийшли на дорогу, щоб не пустити в Енергодар російських окупантів. Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.
  • Війська окупантів можуть атакувати українські атомні станції, повідомив радник голови МВС Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі. За даними Геращенка, з НГУ надійшла інформація, що з Миколаївської області у бік Вознесенська, де розташована Южно-Українська АЕС, вилетіла група з більш ніж 20 ворожих вертольотів.
  • У Миколаєві висадився ворожий десант, але атаку окупантів удалося відбити. Про це повідомив у відеозверненні голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.
  • У своєму зверненні президент України Володимир Зеленський озвучив нові дані про втрати у лавах окупантів – 6 тис. убитих загарбників за шість днів війни.
  • У Харкові за минулу добу загинула 21 особа, 112 отримали поранення. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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